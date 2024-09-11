Аналитики рассказали о росте ценна аренду жилья в Петербурге

Показатель в августе поднялся больше, чем за весь II квартал года Стоимость аренды жилья в РФ выросла за август больше, чем за весь II квартал 2024 года на фоне переориентации спроса с первичного рынка после отмены льготной ипотеки на новостройки, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка.