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Петербургский дневник

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Аналитики рассказали о росте ценна аренду жилья в Петербурге

Аналитики рассказали о росте ценна аренду жилья в Петербурге

Показатель в августе поднялся больше, чем за весь II квартал года Стоимость аренды жилья в РФ выросла за август больше, чем за весь II квартал 2024 года на фоне переориентации спроса с первичного рынка после отмены льготной ипотеки на новостройки, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка.

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