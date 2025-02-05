Гвоздестояние: что это, для чего это нужно, польза и возможный вред

Методика повышает выносливость в спорте и помогает справляться со стрессом. «Практика гвоздестояния становится популярной среди широких масс населения — сторонников йоги, спортсменов, бизнесменов и работников в найме, что подчёркивает её актуальность и полезность в условиях современного общества», — Станислав Тельминов, бизнесмен, наставник и профессиональный тренер релаксотерапии на досках с гвоздями Садху.