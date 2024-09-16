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«Спартак» теряет очки, победы «Барсы» и «Динамо», мучения СКА и яркий Ротенберг, Пиастри выиграл в Баку, Гаттузо подарил айфоны игрокам «Хайдука», вирус у Роналду и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» вырвало победу у «Ахмата» (4:2) с голом Макарова на 93-й и Гагнидзе на 99-й, «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1, Литвинов срезал мяч в свои ворота), а «Акрон» разгромил «Химки» (3:0, Дзюба сделал ассист в дебютном матче).

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Комментарии
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МК
Марк Краас
Завидуешь? Правильно.
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9 час.
КУАТ
Если это вопрос, то ответ отрицательный. Если утверждение, то ошибочное, как обычно. В свои почти 60 никогда в жизни не был в запое, и не собираюсь.
Ответить
9 час.
МК
Марк Краас
Так сходил бы разок, прежде, чем судить. Глядишь, понравилось бы? Стал бы как-то человечнее, что-ли. Перестал бы морализаторствовать.
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7 час.

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