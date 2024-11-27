Удар «Орешником» назвали способом пресечь угрозу от НАТО

Москва может пресечь угрозу от НАТО, планирующей размещение войск у границ России и Белоруссии, если ударит по транспортной и иной инфраструктуре альянса новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».
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