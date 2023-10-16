Полиция не выпускает со стадиона фанатов после теракта перед футбольным матчем

Полиция не выпускает болельщиков с брюссельского стадиона "Руа Бодуэн", на котором проходил отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией из-за террористического акта, в котором были убиты два шведских фаната, передает Sudinfo, со ссылкой на RTL.