Полиция не выпускает со стадиона фанатов после теракта перед футбольным матчем

Полиция не выпускает болельщиков с брюссельского стадиона "Руа Бодуэн", на котором проходил отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией из-за террористического акта, в котором были убиты два шведских фаната, передает Sudinfo, со ссылкой на RTL.
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