Вучич назвал решение Болгарии повысить стоимость транзита газа из России странным

Сербский лидер Александр Вучич охарактеризовал, как весьма странные, действия болгарских властей по введению повышенных транзитных пошлин на российский газ, проходящий по территории Болгарии в Венгрию и Сербию.
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