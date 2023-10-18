Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Интересно, а почему Си, при его готовности, одобрил выпуск китайских карт, на которых часть российской территории обо...Си Цзиньпин: Кита...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Всех мастурбеков кишлачников вместе с их саранчой нах из России навсегда...СКР: подростки, у...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Депортировать семьями!СКР: подростки, у...

Вучич назвал решение Болгарии повысить стоимость транзита газа из России странным

Сербский лидер Александр Вучич охарактеризовал, как весьма странные, действия болгарских властей по введению повышенных транзитных пошлин на российский газ, проходящий по  территории Болгарии в Венгрию и Сербию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх