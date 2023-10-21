NBC News: пять человек погибли и десятки пострадали при ударе по школе в Газе

Школа в городе Хан-Юнис в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, передает телеканал NBC News, ссылаясь на местные органы здравоохранения.
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