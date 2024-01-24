Еще не успели высохнуть чернила на подписи с указа Путина от 18.01 2024, а в мире уже пошла "движуха".
США испугались указа Путина
Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
У него и погонялово латиницей!
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20 час.
Сергей
список украденного оччень длинный можно повесить на гвоздик в сортире.... никто НИЧЕГО НЕ ОТДАСТ! от слова СОВСЕМ....
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17 час.
Борис Овчинников
Когда у людей нет аргументов для оспаривания или обсуждения они ищут не доводы , а ошибки в правописании!!!!😜😜😜
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15 час.
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