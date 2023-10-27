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"Меня больше нельзя заставить молчать". Белла Хадид впервые высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

"Меня больше нельзя заставить молчать". Белла Хадид впервые высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

Палестинская модель Белла Хадид, которая известна своей поддержкой Палестины, впервые прокомментировала конфликт между Палестиной и Израилем, обострившийся в октябре.

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