Вознесенский:-Одеваясь, сказали: «Ну кто сейчас не трахается?!»

«Когда человек умирает, /изменяются его портреты», – заметила когда-то Анна Ахматова.А как обстоит дело со словами?Особенно если речь идет о поэте, к голосу которого страна прислушивалась на протяжении нескольких десятилетий?-Сладким ротиком от халвы,нежно щечки надувши, как сахарница,удивленно ответили вы:«Ну кто сейчас трахается?» В окнах лезут авто на авто.