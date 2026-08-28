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Татар-информ

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В РТ определили победителей турнира Кубка Раиса по гиревому спорту и футзалу

В РТ определили победителей турнира Кубка Раиса по гиревому спорту и футзалу

Фото: пресс-служба филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ В Мамадышском спорткомплексе «Юбилейный» сегодня прошел очередной этап «II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» по гиревому спорту и футзалу.

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