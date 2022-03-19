«Бавария» готова дать 25 млн евро за Гравенберха «Аяксу»

«Бавария» по-прежнему намерена приобрести хавбека «Аякса» Райана Гравенберха. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич просматривал 19-летнего игрока сборной Нидерландов в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
Свежие комментарии