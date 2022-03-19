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«Бавария» готова дать 25 млн евро за Гравенберха «Аяксу»

«Бавария» по-прежнему намерена приобрести хавбека «Аякса» Райана Гравенберха. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич просматривал 19-летнего игрока сборной Нидерландов в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

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