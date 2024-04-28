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В Казахстане опровергли информацию о передаче списанных военных самолетов для нужд ВСУ

В Казахстане опровергли информацию о передаче списанных военных самолетов для нужд ВСУ

Появившаяся в соцсетях информация о передаче для нужд ВСУ списанных военных самолетов из Казахстана не соответствует действительности, сказано в сообщении республиканского государственного предприятия "Казспецэкспорт".

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