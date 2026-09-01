ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева Школьница напала с ножом на учителя физики в Красноярском крае. Об этом 1 сентября сообщает телеграм-канал "112".
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