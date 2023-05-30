Американские наемники продолжают гибнуть на Украине © Pixabay tprzem Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Украине погибло по меньшей мере 16 наемников из США, пишет WP.
Популярные статьи
- Обращение жителей Котельников к президенту России о беспределе, который там творят гастарбайтеры, обернулось масштабной "зачисткой" этого пригорода столицы.
- «У Бога нет религии» — Махатма Ганди
- Лидеры России и Китая доказали, что не бросают слов на ветер, активно занявшись подготовкой своих стран к борьбе с Западом во главе с США за место под солнцем.
Свежие комментарии