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Читатели WP заявили, что не понимают погибших на Украине американских наемников

Читатели WP заявили, что не понимают погибших на Украине американских наемников

Американские наемники продолжают гибнуть на Украине © Pixabay tprzem Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Украине погибло по меньшей мере 16 наемников из США, пишет WP.

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