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Трамп уронил курс биткоина ниже $83 000 Цена биткоина, как и многих других крипт...

Трамп уронил курс биткоина ниже $83 000 Цена биткоина, как и многих других крипт...

Трамп уронил курс биткоина ниже $83 000Цена биткоина, как и многих других криптовалют, рухнули в среду после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил во время своего первого заседания кабинета министров, что планирует ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров из Европейского союза.

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