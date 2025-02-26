Трамп уронил курс биткоина ниже $83 000 Цена биткоина, как и многих других крипт...

Трамп уронил курс биткоина ниже $83 000Цена биткоина, как и многих других криптовалют, рухнули в среду после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил во время своего первого заседания кабинета министров, что планирует ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров из Европейского союза.