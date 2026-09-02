Калужский перинатальный центр отметил 10-летний юбилей

Калужский перинатальный центр отмечает 10-летие. За это время здесь появились на свет более 35 тысяч детей, в том числе 657 двоен и 6 троен.
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