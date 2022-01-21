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Президент Казахстана Токаев: расслоение в доходах казахстанцев привело к беспорядкам

Президент Казахстана Токаев: расслоение в доходах казахстанцев привело к беспорядкам

АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу заявил, что первопричиной январских беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.

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