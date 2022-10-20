Синдром завышенных ожиданий: перфекционизм и не только

Синдром завышенных ожиданий — деструктивные мыслительные выводы, проще говоря когнитивные искажения, ведущие к постановке невыполнимых задач и труднореализуемых целей,что в свою очередь приводит к затяжной фрустрации, неспособности радоваться успехам, отсутствию удовлетворения, возникновению депрессии и отчаяния, критическому снижению самооценки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии