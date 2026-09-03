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Шарль Леклер: «Ради победы в Монце готов к риску и усталости перед Мадридом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о Гран-при Италии , где побеждал дважды – в 2019 и 2024 годах.

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