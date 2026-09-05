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WSJ рассказала, как США убедили Ереван примириться с Баку за чипы Nvidia

WSJ рассказала, как США убедили Ереван примириться с Баку за чипы Nvidia

Соединенные Штаты убедили власти Армении подписать предварительное мирное соглашение с Азербайджаном в 2025 году, в том числе пообещав дать доступ к ИИ-микросхемам Nvidia.

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