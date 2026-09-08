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Смоленск 2.0

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Руководство смоленского «Горводоканала» накажут за опасные люки на проспекте Гагарина

Руководство смоленского «Горводоканала» накажут за опасные люки на проспекте Гагарина

К ответственности могут привлечь и самого директора смоленского коммунального предприятия Специалистов «Горводоканала» накажут на за то, что они допустили невыравнивание горловин колодцев под уровень дорожного покрытия на проспекте Гагарина Смоленска.

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