Иранская газета назвала боевые дроны, которые могут поставляться России

Иран продемонстрировал российской делегации беспилотники типа «Shahid 129» и «Shahid 191» на одной из своих военных баз в городе Кашан, написал Сейед Мохаммад Имад Араби в статье, подтверждающей применение иранских дронов российскими войсками.
Иран продемонстрировал российской делегации беспилотники типа «Shahid 129» и «Shahid 191» на одной из своих военных баз в городе Кашан, написал Сейед Мохаммад Имад Араби в статье, подтверждающей применение иранских дронов российскими войсками.
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