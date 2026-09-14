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Новости Брянска

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С мебельной фабрики в Брянске взыскали 4 млн рублей за гибель рабочего

С мебельной фабрики в Брянске взыскали 4 млн рублей за гибель рабочего

Суд увеличил компенсацию семье погибшего рабочего ООО «Хонмэн» до 4 миллионов рублей за моральный вред и утрату кормильца.

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