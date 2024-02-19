Власти прокомментировали сообщения о появлении в Смоленске парка развлечений «Союзмульфильм»

Александр Новиков: «Мы действительно совместно прорабатываем единую концепцию благоустройства парка» Глава города Смоленска Александр Новиков прокомментировал информацию о появлении в Смоленске тематического парка развлечений «Союзмультфильм».
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