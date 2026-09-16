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Онкопрепараты на 100 млн ушли в перепродажу: суд вынес приговор аптечной мафии

Онкопрепараты на 100 млн ушли в перепродажу: суд вынес приговор аптечной мафии

"112" В Москве 16 сентября вынесли приговор по громкому делу о хищении жизненно важных лекарств на сумму свыше 100 миллионов рублей.

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