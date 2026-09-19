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Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирә

Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирә

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Россия Федерациясе Федераль җыены IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирүдә катнаша.

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