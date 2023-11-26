Высота волн достигнет 10 метров: "шторм века" надвигается на побережье Краснодарского края и Крыма

По данным метеослужбы "Посейдон", разгул стихии придётся в ночь на 27 ноября."Шторм века", как окрестили в СМИ надвигающийся на побережье Краснодарского края и Крыма разгул стихии, достигнет апогея в ночь на 27 ноября.