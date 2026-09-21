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Канада и Франция решили вместе развивать военную инфраструктуру

Канада и Франция решили вместе развивать военную инфраструктуру

Zuma\TASS Канада и Франция будут совместно развивать военную и космическую инфраструктуры. Об этом 21 сентября заявил канадский премьер-министр Марк Карни во время выступления с французским президентом Эммануэлем Макроном на островах Сен-Пьер и Микелон.

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