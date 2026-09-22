Перешедшие на сторону России экс-бойцы ВСУ объединились в добровольческую бригаду

В новую бригаду специального назначения вошли отдельный батальон имени Максима Кривоноса, украинский добровольческий батальон имени Алексея Береста, отряд имени Героя Советского Союза Александра Матросова, отдельный отряд имени Мартына Пушкаря и специальный слободской отряд имени Воина СелифонтоваУкраинская добровольческая бригада специального назначения сформирована из бывших военнослужащих ВСУ, которые перешли на сторону России и участвуют в зоне специальной военной операции в составе ВС России.
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