«Тампа» уступила «Баффало» в овертайме, пропустив после удаления Кучерова

«Лайтнинг» проиграли «Сэйбрс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. На 61:16 форвард «Тампы» Никита Кучеров нарушил правила, пытаясь помешать проходу форварда «Баффало» Тейджа Томпсона к воротам Андрея Василевского.
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