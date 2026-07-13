Ключ к Победе – Львов и Ровно? Генштаб уже перешёл к новой стратегии

Вадим Лебедев

Серьёзно?! - А то что они входили в сильно укреплённые, многими годами подготавливаемые, входящими в систему особых укреплений... Нужно было что?! - Атакавать и бестолку ложить там батальоны и бригады? Верховный же сказал... после нашего отхода от Киева и пол-Херсона... Держать фронт, перемалывать, уничтожать, своих беречь. Время и ВС РФ сильно ослабили ВСУ и коллективный запад и их риторика стала другой...