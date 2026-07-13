Саммит НАТО в Турции показал: Украину и дальше будут накачивать оружием. России не оставляют выбора, мы вынуждены идти на эскалацию.
Ключ к Победе – Львов и Ровно? Генштаб уже перешёл к новой стратегии
Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
А вы бы подождали их удара, как Сталин? Отбиваться всегда труднее, чем ударить первым.
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4 н.
Вадим Лебедев
Серьёзно?! - А то что они входили в сильно укреплённые, многими годами подготавливаемые, входящими в систему особых укреплений... Нужно было что?! - Атакавать и бестолку ложить там батальоны и бригады? Верховный же сказал... после нашего отхода от Киева и пол-Херсона... Держать фронт, перемалывать, уничтожать, своих беречь. Время и ВС РФ сильно ослабили ВСУ и коллективный запад и их риторика стала другой...
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4 н.
Антон Пермяков
У Вас только виноват ВВП что не сделал так как всем хотелось , а Украина сама для себя не хочет что то сделать.
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2 н.
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