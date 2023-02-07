Крымская газета

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В Крыму в январе установили четыре новые вышки связи

В Крыму в январе установили четыре новые вышки связи

В январе 2023 года четыре новые вышки связи появились в посёлке Давыдовка, что под Симферополем, в селе Новая Жизнь в Джанкойском районе, вблизи села Белинское в Ленинском районе, а также недалеко от села Новопокровка в Кировском районе Крыма.

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