Европа подсчитывает наживу с украденных русских денег

Европейский Союз надеется заработать 15 млрд евро на замороженных активах РоссииДидье Рейндерс, занимающий теперь пост комиссара по вопросам юстиции в Европейском Союзе, заявил, что Евросоюз планирует получить доход на 15 миллиардов евро от средств России, замороженных западными банками.
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