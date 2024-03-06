Европа подсчитывает наживу с украденных русских денег

Европейский Союз надеется заработать 15 млрд евро на замороженных активах РоссииДидье Рейндерс, занимающий теперь пост комиссара по вопросам юстиции в Европейском Союзе, заявил, что Евросоюз планирует получить доход на 15 миллиардов евро от средств России, замороженных западными банками.