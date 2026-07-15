В СМИ сообщили, что Китай неожиданно потребовал от России пятикратную скидку на газ. https://listaj.
Китай неожиданно потребовал от России пятикратную скидку на газ
Комментарии
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T
Tigra07
И у кого же ещё есть столько газа в пределах разумной доступности от Китая и безопасной транспортировке до него же? Никогда за всю свою историю Китай никого не выручал.
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4 н.
Александр Глущенко
НИКТО И НИЧЕГО НЕ ТРЕБОВАЛ ! Всё идет по давно заключенным договорам .. А статью кропали рагули --хуторяне , что бы поднять недовольных властью , ну , как у них в укропии ..))
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3 н.
Александр Глущенко
👍👍👍👍
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3 н.
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