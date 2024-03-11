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Несекретные материалы

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Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

Европу ожидает продовольственный кризис, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что причин тому несколько, и в первую очередь это феномен Эль-Ниньо, который принес в прошлом году засуху, а в 2024 году может разыграться с новой силой.

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Комментарии
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Caltar
Есть надежда,что кто-то там осмтанется?
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21 час.
Caltar
Арабам не до нас,да и у нас своих мразот хватает.
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21 час.
Nazim Ярмагомедов
Это надо понимать как наказание от Всевышнего за их античеловеческую политику в отношении России,за их отхода от божественных начал в понимании семьи, за   ЛГБТ и грехопадение!
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19 час.

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