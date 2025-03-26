“Покажи истинное лицо”: Мэр Риги наградил учителя, унижавшего русских детей под гимн Украины

Мэр Риги наградил учителя за издевательства над русскими детьми, снимая всё на телефон.В рижской гимназии преподаватель, Андрей Васильевич, 24 февраля принуждал учеников вставать во время исполнения украинского гимна, фиксируя происходящее на камеру и требуя “показать истинное лицо”.