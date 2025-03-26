Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Боже, он же нищий, да прости меня Бог, а больным деткам пенсионеры по 100 рублей собирают, стыд и позор!Господдержка для ...
  • Владимир Тимошков
    Ну полицаи тоу нас только в кино работают и то не все.Сперва ЗОЖ — пото...
  • Leon Dan
    В бюджете денег не хватает. А для этого еще напечатают?Ещё 200 тысяч: бо...

“Покажи истинное лицо”: Мэр Риги наградил учителя, унижавшего русских детей под гимн Украины

“Покажи истинное лицо”: Мэр Риги наградил учителя, унижавшего русских детей под гимн Украины

Мэр Риги наградил учителя за издевательства над русскими детьми, снимая всё на телефон.В рижской гимназии преподаватель, Андрей Васильевич, 24 февраля принуждал учеников вставать во время исполнения украинского гимна, фиксируя происходящее на камеру и требуя “показать истинное лицо”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх