Жительница Кировской области поблагодарила полицейских за службу

На имя начальника УМВД России по Кировской области поступило письмо от жительницы Даровского района со словами благодарности оперполномоченному уголовного розыска отделения полиции «Даровское» МО МВД России «Котельничский» Михаилу Елькину.
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