Москвичей обучают сценическому искусству

Москвичи постигали мастерство слова под руководством опытных наставников В течение лета мастер-классы и семинары, а также творческие встречи, на которых любители театра знакомились с его историей, дискутировали о драматургии, осваивали навыки и умения профессиональных актеров, а также выступали перед взыскательной публикой, проходили на севере столицы.