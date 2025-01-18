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    Может быть лучше, чтобы вместо привычных традиционных продуктов и кожаной обуви исчезли из нашей страны эти черноротые.Они как бы между ...
  • Катерина
    На  100%  с  Вами  согласна,  Вера.  Учиться  надо  на  чужих  ошибках.   Европа   не  переварила  ИХ...  и  мы  не  ...Муфтии, назвавшие...
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Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

БлокнотРУ Не успел стихнуть скандал вокруг Духовного управления мусульман (ДУМ), в котором Глава Совета улемов Шамиль Аляутдинов назвал народ «стадом», а муфтиев – властью, как разгорается новый.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Давайте найдём автора.?
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17 час.
Вера смелых
В Англии паки составляют 12% от въехавших из разных стран. Но ! Именно эти мусли организовали банды, которые не только помняли под себя значительный кусок секс-бизнеса, но и повсеместно &quot;прославились&quot; изнасилованиями детей от 7 до 14 лет.  У нас уже бесчинствуют мысли из кишлачных лимитрофов, а тут повалят догматики из абсолютно чужого нам мира. Наш МИД  живёт в другом мире? Посмотрите на кадры вечернего Бирмингема, да и других городов - по замусоренным улицам шляются группы или негров, или индусни с паками. А по утрам на тех же местах находят трупы...  Как и во времена освоения Америки, из страны уезжают авантюристы, люди, не нашедшие себе места в своей стране, да и преступники. Они цивилизационно не адаптируемые.  У нас мало знают о паках, но кто в других странах с ними имел дело, тот скажет со всей страстностью отвращения - Русские, пусть они молятся у себя! Не приближайте этих  шакалов к своему народу!  Примерно так написали мне знакомые из одной страны, в которой паков и индусни - целый район в мегаполисе.
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8 час.
Катерина
На  100%  с  Вами  согласна,  Вера.  Учиться  надо  на  чужих  ошибках.   Европа   не  переварила  ИХ...  и  мы  не  переварим.  Тем  боле,  что находимся  в  состоянии  СВО...
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56 мин.

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