Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды

Вера смелых

В Англии паки составляют 12% от въехавших из разных стран. Но ! Именно эти мусли организовали банды, которые не только помняли под себя значительный кусок секс-бизнеса, но и повсеместно "прославились" изнасилованиями детей от 7 до 14 лет. У нас уже бесчинствуют мысли из кишлачных лимитрофов, а тут повалят догматики из абсолютно чужого нам мира. Наш МИД живёт в другом мире? Посмотрите на кадры вечернего Бирмингема, да и других городов - по замусоренным улицам шляются группы или негров, или индусни с паками. А по утрам на тех же местах находят трупы... Как и во времена освоения Америки, из страны уезжают авантюристы, люди, не нашедшие себе места в своей стране, да и преступники. Они цивилизационно не адаптируемые. У нас мало знают о паках, но кто в других странах с ними имел дело, тот скажет со всей страстностью отвращения - Русские, пусть они молятся у себя! Не приближайте этих шакалов к своему народу! Примерно так написали мне знакомые из одной страны, в которой паков и индусни - целый район в мегаполисе.