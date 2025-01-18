БлокнотРУ Не успел стихнуть скандал вокруг Духовного управления мусульман (ДУМ), в котором Глава Совета улемов Шамиль Аляутдинов назвал народ «стадом», а муфтиев – властью, как разгорается новый.
Муфтии, назвавшие народ стадом, хотят переписать историю России в историю Золотой Орды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Гришин
Давайте найдём автора.?
Ответить
17 час.
Вера смелых
В Англии паки составляют 12% от въехавших из разных стран. Но ! Именно эти мусли организовали банды, которые не только помняли под себя значительный кусок секс-бизнеса, но и повсеместно "прославились" изнасилованиями детей от 7 до 14 лет. У нас уже бесчинствуют мысли из кишлачных лимитрофов, а тут повалят догматики из абсолютно чужого нам мира. Наш МИД живёт в другом мире? Посмотрите на кадры вечернего Бирмингема, да и других городов - по замусоренным улицам шляются группы или негров, или индусни с паками. А по утрам на тех же местах находят трупы... Как и во времена освоения Америки, из страны уезжают авантюристы, люди, не нашедшие себе места в своей стране, да и преступники. Они цивилизационно не адаптируемые. У нас мало знают о паках, но кто в других странах с ними имел дело, тот скажет со всей страстностью отвращения - Русские, пусть они молятся у себя! Не приближайте этих шакалов к своему народу! Примерно так написали мне знакомые из одной страны, в которой паков и индусни - целый район в мегаполисе.
Ответить
8 час.
Катерина
На 100% с Вами согласна, Вера. Учиться надо на чужих ошибках. Европа не переварила ИХ... и мы не переварим. Тем боле, что находимся в состоянии СВО...
Ответить
56 мин.
Свежие комментарии