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Карасева могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года (Sport24)

Карасева могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года (Sport24)

Как сообщает Sport24, это может случиться до конца текущего года.  Ранее Карасев посетил сбор судей УЕФА в Швейцарии, на котором сдал все тесты и произвел приятное впечатление на коллег и руководство европейского судейского корпуса.

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