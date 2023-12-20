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«Муж умер полгода назад и теперь меня пытаются заставить усыновить ребенка его любовницы»

«Муж умер полгода назад и теперь меня пытаются заставить усыновить ребенка его любовницы»

«Я не могла иметь детей и он завел ребенка на стороне» фото: PinterestВсе тайное когда-нибудь становится явным, но порой кажется, что жизнь была бы куда проще, пребывай мы и дальше в неведении.

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Комментарии
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p
patentlil
Мужа - нет. Его предательство ушло в прошлое. Женщина осталась одна. Никому не нужный РЕБЁНОК - на кону. Проявить сострадание - это сильно, мужественно! Прояви добро - оно вернется к дающему!
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15 час.
curka
афффтер за придуманную дурь оценка отлично, дэнюшку заработал и будя долго карать!
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11 час.
ВЛ
Валентина Лебедева
ДНК установит, чей это ребенок, далее установление факта родства и пенсия по потере кормильца этому ребенку обеспечена. Вот пусть родные по крови и побеспокоятся о будущем этого ребенка.
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1 час.

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