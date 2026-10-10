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Царьград

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Если в завещании внука обделили: адвокат Худова рассказала о праве наследования

Если в завещании внука обделили: адвокат Худова рассказала о праве наследования

Адвокат разъяснила, в каких случаях внук может претендовать на наследство вопреки завещанию.Адвокат, советник ФПА России, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова в комментарии «Газете.

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