Председатель СК России поручил представить доклад в связи с обращением участников мотоклубов из Свердловской области

Участники мотоклубов из Свердловской области обратились к Председателю СК России с просьбой обратить внимание на ситуацию, имеющую отношение к гибели их товарища в результате дорожно-транспортного происшествия в 2020 году.
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