До 4 млн жителей США остались без работы из-за «долгого ковида»

В Соединенных Штатах от 2 до 4 млн человек лишились работы из-за так называемого «долгого ковида», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Брукингского института.
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