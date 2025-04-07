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Жуков рассказал о написании песни к рекорду Овечкина за один день

Жуков рассказал о написании песни к рекорду Овечкина за один день

Исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился, что написал текст песни к мировому рекорду российского нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александа Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всего за один день.

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