Жуков рассказал о написании песни к рекорду Овечкина за один день

Исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился, что написал текст песни к мировому рекорду российского нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александа Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всего за один день.