Бывшие собственники автомобилей смогут прекращать их регистрационный учет сразу после продажи

Данные поправки были одобрены Комитетом по законодательной деятельности правительства. Но если его примут, то как быть тем, кто только что купил машину? Если у подержанного автомобиля нет госномера и техпаспорта, как его поставить на учет в ГИБДД? Теперь, когда новые автовладельцы приобретают автомобиль, у них есть десять дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД.
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