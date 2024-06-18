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Автоверсты

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Бывшие собственники автомобилей смогут прекращать их регистрационный учет сразу после продажи

Бывшие собственники автомобилей смогут прекращать их регистрационный учет сразу после продажи

﻿﻿Данные поправки были одобрены Комитетом по законодательной деятельности правительства. Но если его примут, то как быть тем, кто только что купил машину? Если у подержанного автомобиля нет госномера и техпаспорта, как его поставить на учет в ГИБДД? Теперь, когда новые автовладельцы приобретают автомобиль, у них есть десять дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД.

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