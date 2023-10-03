Нарколог Шуров раскритиковал кодировку как способ лечения от алкоголизма

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, что альтернативные способы лечения от алкоголизма не показывают эффективности, потому что при них человек переносит ответственность за свой недуг на других, пишет РИАМО.
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