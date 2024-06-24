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Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.

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