ХАМАС ударил по электростанции Израиля "Рутенберг" в Ашкелоне

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Участники исламистского движения ХАМАС нанесли мощный удар по электростанции Израиля, сообщают местные средства массовой информации,По данным СМИ, речь идет об электростанции под названием "Рутенберг", которая находится в Ашкелоне.
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